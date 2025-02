Sonic the Hedgehog 3 ist mittlerweile der zweiterfolgreichste Videospielfilm aller Zeiten

HQ

Vor einer Woche berichteten wir, dass Sonic the Hedgehog 3 der drittumsatzstärkste Videospielfilm aller Zeiten geworden ist und Warcraft überholt hat. Damals schrieben wir auch, dass vieles darauf hindeutete, dass der gefeierte Film die Liste weiter erklimmen würde, wenn man bedenkt, wie nah er am zweiten Platz von Detective Pikachu war.

Und das tat es auch. Über Box Office Mojo wird nun enthüllt, dass Sonic the Hedgehog 3 weltweit 462,5 Millionen US-Dollar an den Kinokassen eingespielt hat und damit die 450 Millionen US-Dollar übertrifft, die Warcraft eingespielt hat. Abgesehen davon ist dies wahrscheinlich das Ende der Fahnenstange, denn so sehr wir Sonic lieben, er hat einen Gegner, der ihm von Anfang an immer einen Schritt voraus war, und das ist Mario.

Der umsatzstärkste Film, der auf einem Videospiel basiert, ist The Super Mario Bros Movie mit einem erstaunlichen Einspielergebnis von 1,36 Milliarden US-Dollar - und Sonic the Hedgehog 3 wird das nicht erreichen. Aber eine Silbermedaille ist sicherlich kein Problem, und der zweite Platz wird wahrscheinlich bis zur The Super Mario Bros. Movie 2 -Premiere im nächsten Jahr Bestand haben.