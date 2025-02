Die unbequeme Wahrheit hinter dem NBA-Trade von Luka Dončić und Anthony Davis

HQ

Die meisten, wenn nicht sogar alle NBA-Kommentatoren bezeichnen es als den größten Trade des Jahrhunderts. Vielleicht der schockierendste in der Geschichte, bei dem die Fans in den letzten 24 Stunden über den Wechsel debattierten: Luka Dončić zu den Los Angeles Lakers, Anthony Davis zu den Dallas Mavericks, als Teil eines Drei-Team-Deals, der Maxi Kleber und Markieff Morris zu den Lakers, Max Christie und einen Erstrunden-Pick für 2029 für die Mavs sowie Jalen Hood-Schifino und zwei Zweitrunden-Picks für 2025 für Utah Jazz umfasst.

Macht das Sinn? Ist es ein Fehler? Die Lakers (Meister 2019-20) haben einen jungen Star verpflichtet, um den 40-jährigen LeBron James zu ersetzen, während die Mavs (Finalist 2023-24) ihre Verteidigung mit einem vielseitigeren Spieler verstärken, der in dieser Abteilung sicherlich besser ist als Doncic... aber älter und mit wiederkehrenden Verletzungen. Jeder hat eine Meinung, aber wahrscheinlich kann es niemand wirklich wissen, bis sich der Staub gelegt hat und wir die Ergebnisse sehen.

Es wird einige Zeit dauern, bis man sich daran gewöhnt hat und dass Fans und Reporter einen Sinn für das Ganze haben - und sich emotional erholen. "Ich dachte wirklich, ich würde träumen oder sogar sterben", sagte Kommentator Kevin O'Connor. Aber der Handel ist so unerwartet und bis zu einem gewissen Punkt so zufällig, dass viele befürchten, dass es einfach keinen Sinn macht, egal wie man es betrachtet. Und während die Lakers-Fans einen Kick bekommen werden, wenn sie Luka im Lakers-Trikot sehen und mit LeBron spielen sehen (wahrscheinlich viel mehr, als die Mavs bekommen werden, wenn sie Davis sehen), führt das zu einem unangenehmen Tumult: Am Ende geht es nur ums Geschäft.

Wenn es so aussieht, als würde es keinen Sinn ergeben, macht es vielleicht wirklich keinen Sinn...

Dončić, ein 25-jähriger slowenischer Spieler, der seit 2018 bei den Mavs spielt, nachdem er seine Karriere bei Real Madrid begonnen hatte, hat sich zu einem der besten NBA-Spieler seiner Generation entwickelt, nicht weniger als Sechster bei der MVP-Wahl in den letzten fünf Saisons sowie fünfmal All-Star-Pick (er wird dieses Jahr aufgrund einer langen Verletzung fehlen). Das Einzige, was fehlte, war eine NBA-Meisterschaft, nachdem sie letztes Jahr Finalist waren.

Statistisch gesehen hat er bessere Chancen, es mit den Los Angeles Lakers zu gewinnen, was der Grund sein könnte, warum er sich entschieden hat, den Ball zu verlassen, wie einige Fans sagen... außer dass Doncic (oder irgendein anderer Spieler oder Trainer) Berichten zufolge NICHT über den Schritt konsultiert wurde und überrascht war, dass er Stunden brauchte, um sein Schweigen zu brechen.

Donic wurde Berichten zufolge wegen seiner Gehaltsforderungen getradet

Wie Marc Stein berichtete, war Doncic dabei, den Vertrag mit dem Team aus Dallas für 345 Millionen Dollar in fünf Jahren zu verlängern, was eine Rekordsumme gewesen wäre, die dem Tarifvertrag entsprochen hätte. Es scheint, dass Nico Harrison, der Chef der Dallas Mavericks, entschieden hat, dass es sich nicht lohnt, und es mit dem LA-Team getauscht hat, anstatt mit dem Spieler zu verhandeln, vier Tage vor Ende des Trade-Marktes: ein finanzieller Schachzug statt eines sportlichen Schachzugs.

Das bedeutet, dass Spieler, egal wie gut sie sind, am Ende nur Ware sind.

"Die Spieler werden an einen anderen Standard der Loyalität und des Engagements für ein Programm gebunden, aber die Organisationen werden von außen nicht an denselben Standard gehalten", beklagte Kevin Durant über den Trade. Es zeigt, dass die Verantwortlichen der Teams Geschäftsmöglichkeiten über logische sportliche Entscheidungen stellen... Auch wenn es bedeutet, die Fans mit gebrochenem Herzen zurückzulassen.