Clair Obscur: Expedition 33 ist das nächste Videospiel, das verfilmt wird

Während des Xbox Developer Direct -Streams, der letzte Woche ausgestrahlt wurde, wurde das Rollenspiel Clair Obscur: Expedition 33 gezeigt, und viele scheinen gedacht zu haben, dass es fast die Show gestohlen hätte. Der französische Entwickler Sandfall Interactive hat ein Abenteuer präsentiert, das sich eindeutig von klassischen japanischen Titeln des Genres inspirieren lässt, und die Erwartungen an das Projekt sind offenbar himmelhoch.

Anders kann man die Tatsache nicht interpretieren, dass Variety jetzt berichtet, dass die Arbeit an einem Clair Obscur: Expedition 33 Film jetzt in vollem Gange ist, noch bevor das Spiel überhaupt veröffentlicht wurde. Der Film wird von Story Kitchen produziert, und seine Gründer Dmitri M. Johnson und Mike Goldberg kommentierten Folgendes:

"Wir freuen uns sehr, mit Sandfall Interactive zusammenzuarbeiten, um die reichhaltige, immersive Welt von 'Expedition 33' auf die große Leinwand zu bringen. Die fesselnde Erzählung und die komplexen Charaktere des Spiels bieten eine solide Grundlage für ein Kinoerlebnis, das sowohl bei Spielern als auch bei Kinobesuchern Anklang finden wird."

Story Kitchen hat Erfahrung in der Adaption von Spielen und arbeitet derzeit an Tomb Raider (sowohl an den Netflix-Animationsfilmen als auch an den Live-Action-Plänen von Amazon ), und sie arbeiten auch an Projekten, die auf Just Cause, Streets of Rage und Toejam & Earl basieren. Die Suche nach Regisseuren und Schauspielern für Clair Obscur: Expedition 33 ist bereits in vollem Gange.

Was denkst du, ist es klug, eine brandneue Spielserie, die noch nicht einmal veröffentlicht wurde, bereits in einen Film verwandeln zu wollen, oder wäre es besser gewesen, zu warten, bis man weiß, ob es tatsächlich ein gutes Spiel sein wird, das ein Publikum hat?

Clair Obscur: Expedition 33 wird am 24. April für PC, PlayStation und Xbox veröffentlicht und ist am ersten Tag in Game Pass enthalten.