Mehrere Profi-Eiskunstläufer, darunter zwei ehemalige Weltmeister, befanden sich in dem Flugzeug, das in Washington abstürzte

Der tragische Unfall, der sich letzte Nacht in Washington D.C. ereignete, ein Absturz zwischen einem Verkehrsflugzeug und einem Militärhubschrauber, hat Dutzende von Todesopfern gefordert. Unter den 64 Passagieren und der Besatzung des Verkehrsflugzeugs befanden sich mehrere Eiskunstläufer sowie Trainer und Familienmitglieder, bestätigte der US-Eiskunstlauf, der von einem Camp nach Hause zurückkehrte.

Das Flugzeug stürzte in den eiskalten Gewässern des Potomac River ab. Rettungsteams haben in den ersten Stunden keine Überlebenden gefunden, es wird befürchtet, dass alle Passagiere und Besatzungsmitglieder an Bord ums Leben gekommen sind. Unter den Passagieren befanden sich auch die beiden ehemaligen Weltmeister Evgenia Shishkova und Vadim Naumov, die von russischen Nachrichtenagenturen bestätigt wurden, dass sie sich im Flugzeug befinden. Sie wurden 1994 Weltmeister und arbeiteten nun als Trainer in den USA. Auch ihr Sohn Maxim reiste mit dem Flugzeug.

Die Internationale Eislauf-Union hat eine Erklärung veröffentlicht, in der sie sagt, dass sie zutiefst schockiert über den Unfall ist und dem US-Eiskunstlauf ihr Beileid ausspricht. "Wir sind untröstlich zu erfahren, dass Eiskunstläufer zusammen mit ihren Familien, Freunden und Trainern unter den an Bord sind. Eiskunstlauf ist mehr als ein Sport – es ist eine eng verbundene Familie – und wir stehen zusammen."