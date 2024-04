Stellar Blade s versehentlich "rassistisches" Graffiti wird entfernt

HQ

Nachdem sich der Staub um die Kontroverse mit dem Protagonisten gelegt hatte und Stellar Blade von vielen Rezensenten als ziemlich gutes bis großartiges Spiel gelobt wurde, schien es, als wären wir die Gespräche über das Major-Release-Debüt von Shift Up hinter uns.

Ein Shop hat jedoch dafür gesorgt, dass die Gespräche wieder um Stellar Blade kreisen. Wie IGN entdeckt hat, gibt es im Spiel einen Laden, der mit dem Buchstaben R beworben wird, und dann gibt es draußen ein Graffiti mit dem Wort "hart" daneben.

In Kombination wurde dies als rassistische Sprache bezeichnet. Sony hat inzwischen mit einem Statement reagiert, das wie folgt lautet: "Die Platzierung von zwei Grafiken nahe beieinander in Stellar Blade führte zu einer unbeabsichtigt anstößigen Phrase. Shift Up hatte nicht die Absicht, anstößige Kunstwerke zu kreieren und wird das Graffiti für den Day-1-Patch ersetzen."

Also ja, kein Grund zur Panik, der Hard R-Shop wird verschwunden sein, wenn die meisten von euch das Spiel spielen. Trotzdem ist es seltsam, dass es niemand geschafft hat, das im Voraus zu erkennen.