Dreams und Little Big Planet Entwickler erstellen eine neue IP

HQ

Medial Molecule hat eine ziemlich harte Zeit hinter sich. Von Entlassungen bis hin zur fast vollständigen Schließung des Studios und Gegenreaktionen nach der Schließung der Server von Little Big Planet 3 hat es sicherlich die Kriege mitgemacht.

Aber das Studio arbeitet weiter an einem neuen Spiel. Nach dem angenommenen Ende von Little Big Planet und Dreams glaubten einige, dass Media Molecule auf Dreams 2 gehen würde, aber wie eine neue Stellenausschreibung für einen Principal Programmer in Art Technology enthüllt, ist eine neue IP in Arbeit.

Eine der Hauptaufgaben dieser Rolle ist es, "eng mit dem breiteren Programmierteam zusammenzuarbeiten, um technische Anforderungen und Standards für das neue geistige Eigentum von Mm zu definieren und zu fördern". Es gibt keine weiteren Details darüber, was diese IP sein könnte, aber es scheint, dass Media Molecule eine eigene Engine für das Projekt verwendet.

Was möchten Sie als nächstes von Media Molecule sehen?