Phil Wang moderiert dieses Jahr die BAFTA Games Awards

Die BAFTA Games Awards wird in diesem Jahr von einem neuen Gesicht moderiert, denn nachdem Frankie Ward im letzten Jahr die Preisverleihung moderierte, Elli Osili-Wood für ein paar Jahre davor und sogar Dara O'Briain davor, wird die diesjährige Veranstaltung die Moderation übernehmen.

Wang, der für seine Podcasts und sogar Netflix-Specials bekannt ist, wird die 20. Preisverleihung moderieren, die am 11. April 2024 von 18:50 BST / 19:50 CEST stattfindet.

Über die Übernahme dieser Verantwortung sagte Wang: "Ich habe Videospiele schon immer geliebt und war fasziniert von ihnen. Als ich etwa 8 Jahre alt war, bettelte ich meinen Vater um unseren ersten Computer an, damit ich Ski Free spielen konnte - ein 8-Bit-Skispiel, das mit Windows geliefert wurde. Seitdem haben Spiele einen langen Weg in ihrer Raffinesse zurückgelegt. Ich habe bei The Last of Us geweint, über Portal gelacht, über FIFA geschrien und Ski Free ist jetzt vermutlich Ski With Ads."

Die Live-Show findet im Queen Elizabeth Hall in Southbank, London, statt und kann online auf YouTube, Twitch und X.

verfolgt werden.

Alle Nominierten für den BAFTA Games Awards 2024 finden Sie hier.