Bericht: Respawn entwickelt ein Mandalorian-Spiel

Seit der Veröffentlichung von Star Wars Battlefront II im Jahr 2017 haben wir keinen Ego-Shooter mehr bekommen, der im George-Lucas-Universum spielt (das in einer weit, weit entfernten Galaxie). Glücklicherweise sieht es so aus, als ob in ein oder zwei Jahren ein weiteres angekündigt wird.

Laut den Quellen von Insider Gaming arbeitet Respawn Entertainment (Titanfall, Apex Legends, Star Wars Jedi: Fallen Order) derzeit an einem mandalorianischen Ego-Shooter mit Einzelspieler-Fokus, und es klingt, als würde er spektakulär und rasant werden. Die Hauptfigur wird Mandalorian sein, aber wahrscheinlich nicht Mando aus der TV-Serie, da dieses Spiel während des Galaktischen Imperiums auf dem Höhepunkt seiner Macht spielt, während The Mandalorian nach Das Imperium schlägt zurück spielt.

Das ikonische mandalorianische Jetpack wird für " horizontales Sprinten, vertikales Springen, Boost-Rutschen" verwendet, und die Quellen sagen, dass es Belohnungen für das Ausführen von Kombos und das Ausführen von Dingen mit Stil geben wird, wobei ein Paradebeispiel ist, dass "die Gesundheit des Spielers hauptsächlich auf der Grundlage aufeinanderfolgender Kills regeneriert wird". Das Spiel ist angeblich auch sehr linear, also erwarte kein Open-World-Gameplay, aber es wird viele berühmte Orte aus Star Wars zu besuchen geben.

Hoffentlich lohnt sich das Warten, denn wir sind sicherlich nicht die einzigen, die Star Wars aus der Egoperspektive verpasst haben. Wie hört sich das alles für dich an?