Es fühlt sich so an, als ob seit einigen Monaten jede Woche Gerüchte über die nächste Nintendo-Konsole auftauchen, so dass diejenigen, die behaupten, dass die Super Nintendo Switch/Nintendo Switch 2 diesen Herbst auf den Markt kommen wird, ziemlich glaubwürdig erscheinen. Leider ist das anscheinend nicht mehr der Fall.

Eurogamer und VGC, beides mit einer guten Erfolgsbilanz, wenn es um Berichte über Nintendo geht, haben aus mehreren Quellen gehört, dass die Fortsetzung der Nintendo Switch von Ende 2024 auf das erste Quartal 2025 verschoben wurde.

Einer der Gründe dafür ist angeblich, dass Nintendo mehr Zeit braucht, um einige seiner eigenen Spiele für den Start einer neuen Konsole zu polieren, aber es würde auch bedeuten, dass Nintendo Switch 2 in die Fußstapfen des Originals treten und im Februar oder März erscheinen wird. Ändere niemals ein Gewinnerteam und all das.