Mike Tyson wird sich selbst in einem kommenden Superheldenfilm namens Bunny-Man spielen

Mike Tyson wird seinem Namen einen weiteren Filmauftritt hinzufügen, denn es wurde enthüllt, dass er sich selbst in einem kommenden Superheldenfilm namens Bunny-Man spielen wird.

Laut Variety zeigt der Film "einen millionenschweren Superhelden, der in der Anonymität mit einer Hasenmaske gegen böse Mächte angreift. Er ist getrieben von dem Wunsch, seine Schwester zu rächen." In einer Inhaltsangabe des Outlets heißt es, dass die Schwester durch Selbstmord stirbt, nachdem sie "eine Gewalttat erlitten hat, von der Bilder im Internet aufgetaucht sind."

Bunny-Man wurde komplett in Turin gedreht und fast ausschließlich an einem virtuellen Set gedreht. Bis jetzt müssen der Rest der Besetzung und der Regisseur des Projekts noch bestätigt werden.

Wie bereits erwähnt, ist dies nicht Tysons erste Rolle in einem Spielfilm. Im Laufe der Jahre hat Tyson in einer Vielzahl von Blockbustern mitgespielt, darunter The Hangover, Rocky Balboa und Black Flies.