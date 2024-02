Das vorletzte "The Grand Tour"-Special feiert nächste Woche sein Debüt

HQ

The Grand Tour neigt sich dem Ende zu. Nach Jahren und vielen Saisons voller Autofahren und Unterhaltung, die den Fans präsentiert wurden, blicken wir derzeit auf nur noch zwei verbliebene Specials. Wir wissen zwar, was das letzte Special mit Jeremy Clarkson, Richard Hammond und James May sein wird, aber wir wissen, was die vorletzte Episode sein wird und wann sie debütieren wird.

In dieser besonderen Episode, die als The Grand Tour: Sand Job bekannt ist, macht sich die Bande auf den Weg nach Mauretanien, um ihre " bisher größte und längste Reise" zu beenden.

Wir wissen auch, dass diese Episode bereits am 16. Februar 2024, also am nächsten Freitag, auf Prime Video erscheinen wird, und da dies der Fall ist, wurde ein Teaser-Trailer für das Special veröffentlicht, den Sie unten in voller Länge sehen können.