28 Years Later befindet sich jetzt bei Sony in der Entwicklung

Die Fortsetzung von 28 Days Later, über die gefühlt schon ewig gesprochen wurde, geht endlich in die Entwicklung. Nach einem Bieterkrieg enthüllt The Hollywood Reporter, dass Sony 28 Years Later.

Danny Boyle und Alex Garland werden Regie führen bzw. das Drehbuch schreiben, und Cillian Murphy kehrt als ausführender Produzent zum Franchise zurück. Es ist derzeit unklar, ob er seine Rolle des Jim noch einmal übernehmen wird, aber wenn man bedenkt, dass er bereits an dem Film hängt, gibt es eine Chance.

28 Years Later soll Berichten zufolge den Auftakt zu einer neuen Trilogie im Zombie-Franchise bilden. Boyle und Garland gehen davon aus, dass sie einen Teil 2 bis 28 Years Later veröffentlichen werden, wobei das Budget für jeden Film bei etwa 60 Millionen Dollar liegt.

Details zur Handlung sind derzeit noch unklar, aber wir können einen Blick in die ferne Zukunft der Zombie-Apokalypse erwarten, um zu sehen, wie die Menschen nach mehr als einer Generation seit Beginn des Ausbruchs überleben.