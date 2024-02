Holen Sie sich das Beste aus Rucksäcken und Tragetaschen mit dem Clarke Totepack von Stuart & Lau

HQ

Im Rahmen unserer Videoreihe Quick Look haben wir im Laufe der Jahre eine ganze Reihe verschiedener Taschen in die Hände bekommen. Wir setzen diese Bemühungen heute fort, indem wir unsere Aufmerksamkeit auf die neueste Tasche von Stuart & Lau richten.

Diese Tasche, die als Clarke Totepack bekannt ist, scheint mühelos die besten Teile von Rucksäcken mit denen von Tragetaschen zu verschmelzen, was zu einem multifunktionalen und raffinierten neuen Taschenformat führt.

Um mehr über den Totepack zu erfahren und um zu sehen, ob dies Ihre nächste Tasche sein sollte, schauen Sie sich unbedingt die neueste Folge von Quick Look unten an, in der unser eigener Magnus eine Menge Fakten und Gedanken darüber teilt.