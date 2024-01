Einer der besten Shooter der 2010er Jahre wurde aus dem Steam Store genommen

HQ

Spec Ops: The Line wurde 2012 veröffentlicht und für viele Spieler war es ein völlig anderer Shooter als das, was sie gewohnt waren. Anstatt einfach nur bombastische Action einzubauen und die amerikanischen Helden als die perfekten Badasses darzustellen, bekamen wir stattdessen eine Geschichte, bei der wir uns fragten, ob es am Ende überhaupt noch "gute Jungs" gab.

Nun wurde das Spiel zum Schock vieler von der Liste auf Steam entfernt. Bisher gibt es keine offizielle Erklärung, aber das fühlt sich seltsam an, da es völlig aus heiterem Himmel und ohne Vorwarnung geschah. Es gibt einige Kommentare, die darauf spekulieren, dass eine Musiklizenz ausläuft, aber wir müssen auf ein offizielles Wort warten, bis wir bestätigen können, ob das wahr ist oder nicht.

Wenn Sie gerade erst durch diese Nachricht von diesem Spiel gehört haben, machen Sie sich keine Sorgen, da es immer noch im Xbox Store und einigen anderen 3rd-Party-Stores für PC erhältlich ist. Es ist möglich, dass es mit der Zeit auch auf Steam zurückkehrt.

Hast du Spec Ops: The Line gespielt und was hältst du davon?