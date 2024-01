Blumhouse eröffnet eine neue Horror-Ausstellung im berühmten Hotel von The Shining

HQ

Blumhouse Productions, die Köpfe hinter modernen Horrorgrößen wie M3GAN, The Black Phone und Get Out, eröffnen eine neue Horror-Ausstellung in Colorado im The Stanley Hotel, das vor allem als das ikonische Hotel aus The Shining bekannt ist.

Blumhouse wird die 10.000 Quadratmeter große Ausstellungsfläche des Stanley Film Center zusammen mit dem Colorado Office of Film, Television and Media kuratieren. Die Ausstellung basiert auf dem Blumhouse-Katalog von Filmen, Videospielen und Fernsehsendungen und wurde als "Mini-Academy-Museum, das dem Horror gewidmet ist" beschrieben.

Der Gouverneur von Colorado, Jared Polis, sagte in einer Erklärung: "Hier ist Blumhouse! Dieses ikonische Hotel in Colorado wird nun ein neues Element des Spaßes und des Schreckens für die Einwohner von Colorado und Besucher auf der ganzen Welt bieten, um den Tourismus anzukurbeln und unsere Wirtschaft zu stärken."

Jason Blum, CEO von Blumhouse, fügte hinzu: "Das Stanley Hotel ist heiliger Boden für Horrorfans und das macht diese Präsenz im Stanley Film Center zu einer natürlichen Erweiterung für Blumhouse. Die Fans werden ihren Lieblingsfilmen näher kommen als je zuvor, auch wenn sie vielleicht mit einigen der 'Gegenstände' in unserer Sammlung Abstand halten möchten."

Danke, Hollywood Reporter.