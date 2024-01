Es sieht nicht so aus, als würden wir im morgigen Developer_Direct einen Schattenwurf bekommen

HQ

Viele von uns haben die Hoffnung gehegt, dass Xbox morgen ein neues Spiel während des Developer_Direct veröffentlichen wird, wie es letztes Jahr mit dem brillanten Hi-Fi Rush der Fall war. Dies scheint jedoch nicht der Fall zu sein, denn in einem Xbox Wire-Blogbeitrag, in dem die kommende Show besprochen wird, wird darauf hingewiesen, dass alle gezeigten Titel " später erscheinen" werden.

Konkret erwähnt Xbox: " Alle Spiele der diesjährigen Developer_Direct werden später erscheinen, weitere Details werden im Programm bekannt gegeben."

Es gibt Gerüchte, dass ein fünftes Spiel gezeigt wird, das über Indiana Jones, Avowed, Ara: History Untold und Senua's Saga: Hellblade II hinausgeht, aber nach dieser Formulierung zu urteilen, sollten wir wahrscheinlich nicht erwarten, diesen mysteriösen Titel direkt nach der Ausstrahlung zu spielen.

In Bezug auf Teile der breiteren Xbox Game Studios -Familie wird in dem Beitrag auch darauf hingewiesen, dass wir später in diesem Jahr von Activision Blizzard King hören werden.

Vergesst nicht, euch hier den Developer_Direct anzuschauen, wenn er am 18. Januar um 20:00 Uhr GMT / 21:00 Uhr MEZ beginnt.