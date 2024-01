Top Spin 2K25 angekündigt

Electronic Arts und 2K versuchen sich seit Jahren gegenseitig zu übertreffen, wenn es um Videospiele geht, die auf Sport basieren, daher war es ziemlich passend, als EA nach dem Fight Night Champion von 2011 scheinbar aufhörte, Boxspiele zu entwickeln, und 2K im selben Jahr mit Top Spin 4 das Tennis verließ. Aber dann machten letztes Jahr Gerüchte über Mafia 4 die Runde, und sie behaupteten auch, dass Top Spin 5 im Hangar 13 in Entwicklung sei. Jetzt wissen wir, dass das Einzige, was an ihnen falsch war, war, dass sie vergessen haben, dass 2K die Art und Weise, wie Spiele heutzutage betitelt werden, verändert hat.

Der folgende Teaser-Trailer bestätigt, dass das, was als Top Spin 2K25 bezeichnet wird, tatsächlich kommen wird. Das war es dann aber auch schon, denn die Mischung aus bearbeitetem Gameplay und dem guten alten "In-Engine"-Filmmaterial enthüllt keine neuen Features oder ähnliches. Uns wird nur gesagt, dass wir in Zukunft für weitere Informationen dran bleiben sollen, aber der Titel erweckt zumindest den Anschein, als würde das Spiel später in diesem Jahr oder Anfang 2025 erscheinen.