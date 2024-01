Tekken 8 's Eröffnungsfilm und DLC-Pläne enthüllt

HQ

Wir sind weniger als zwei Wochen von der Veröffentlichung von Tekken 8 entfernt, und Bandai Namco hat beschlossen, dies mit mehreren Leckereien zu feiern.

Der erste ist ein Gameplay-Trailer, der Zafinas Aussehen, Neuigkeiten und Moves in Tekken 8 zeigt, aber warum sollte man sich mit nur einem Kämpfer zufrieden geben? Denn das zweite Goodie ist der Eröffnungsfilm des Spiels, in dem uns alle Kämpfer einen cineastischen Vorgeschmack auf das geben, was uns im Story-Modus erwartet.

Nun, nicht alle davon sind ganz wahr, denn es endet mit der Bestätigung, dass Eddy Gordo der erste DLC-Kämpfer sein wird, der irgendwann in diesem Frühjahr nach Tekken 8 kommt. Dieser Teil macht auch deutlich, dass Staffel 1 des DLCs vier Kämpfer enthalten wird, indem jedes Quartal 2024 einer veröffentlicht wird.

HQ