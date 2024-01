Der Trailer zu Halo Staffel 2 zeigt den Fall von Reach

HQ

Es ist einen Monat her, dass wir den ersten Trailer erhalten haben, der bestätigte, dass Staffel 2 der SerieHalo TV am 8. Februar auf Paramount+ Premiere feiern wird. Jetzt ist es an der Zeit, einen viel besseren Hinweis darauf zu bekommen, was den Master Chief in weniger als einem Monat erwartet.

Dies in Form des ersten Trailers von Halo Staffel 2 in voller Länge. Es zeigt viel mehr von Reachs Fall, dem Master Chief mit und ohne Rüstung, der mit dem ikonischen Energieschwert gegen Elitegegner antritt und nach einem sehr düsteren und brutalen Start das Blatt wendet.

Halo Staffel 2 feiert am 8. Februar mit zwei Episoden auf Paramount+ Premiere.