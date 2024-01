Tron -Star Cindy Morgan ist im Alter von 69 Jahren verstorben

Cindy Morgan, die vielleicht am besten für ihre Rolle als Lacey Underall im Disney-Film Tron bekannt ist, ist im Alter von 69 Jahren verstorben.

Morgans Tod eines natürlichen Todes wurde vom Büro des Sheriffs von Palm Beach County in Florida in einer Erklärung gegenüber der Los Angeles Times bestätigt. Es wurde jedoch nicht enthüllt, wann genau sie starb.

Neben ihrer Rolle in Tron ist Morgan auch in Filmen wie Caddyshack, The Midnight Hour und American Gigolo zu sehen. Sie sprach auch die Stimme von Ma3a in dem Videospiel Tron 2.0 aus dem Jahr 2003, das 2003 für Game Boy Advance, PC und Xbox veröffentlicht wurde.