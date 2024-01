Jordan Peeles nächster Film könnte sein bisher bester werden

HQ

Jordan Peele ist nicht nur ein talentierter Komiker, sondern auch einer der besten Horrorregisseure, wenn nicht sogar einer der besten Regisseure in Hollywood. Alle Augen sind gespannt auf Peele, um zu sehen, was er als nächstes tun wird.

In einer aktuellen Folge des Conan O'Brien-Podcasts war Peele zu Gast und gab einen Einblick in seinen nächsten Film. Er sagte, dass die Ideen, die er hatte, den Film zu seinem Favoriten machen sollten, aber das sei, "wenn ich es richtig mache"

Über Peeles nächsten Solo-Ausflug ist nicht viel bekannt, aber er arbeitet auch an OD, einem Spiel mit Hideo Kojima, das bei den The Game Awards 2023 angekündigt wurde.