Christopher Nolan sagt, dass Zack Snyders Einfluss überall auf Science-Fiction- und Superheldenfilme zurückzuführen ist

Zack Snyder ist ein etwas umstrittener Regisseur. Schauen Sie sich nur die Kritik- und Publikumsrezeption seiner Filme an und Sie werden verstehen, was wir meinen. Während einige glauben, dass er ein talentloser Regisseur ist, loben andere seine Filme, als wären sie die Wiederkunft Christi.

Eine einflussreiche Figur im Film, die ebenfalls den Wert von Snyders Arbeit erkennt, ist Christopher Nolan, der den Einfluss des Rebel Moon-Regisseurs in den höchsten Tönen lobte. "Es gibt heutzutage keinen Superhelden-Science-Fiction-Film, in dem ich nicht einen gewissen Einfluss von Zack sehe", sagte er zu The Atlantic.

"Wenn man sich einen Film von Zack Snyder ansieht, sieht und spürt man seine Liebe zum Potenzial des Kinos. Das Potenzial davon, fantastisch zu sein, in seiner Realität gesteigert zu werden, dich aber auch zu bewegen und zu begeistern."

Snyder hat in seiner Vergangenheit sicherlich einige Action- und Superhelden-Klassiker gemacht. Nämlich 300 und Watchmen, aber es scheint, dass er seitdem dem Drachen ihres Erfolgs hinterherjagt. Was meint ihr?