Studio der Firewall-Serie wird wegen "mangelnder Unterstützung für VR" abgeschaltet

Es ist schwer zu sagen, ob sich der VR-Markt in einer Krise befindet oder auf eine Krise zusteuert, denn während Meta mit seiner Quest-Serie ordentlichen Erfolg zu haben scheint, scheint Sony nicht sehr daran interessiert zu sein, PSVR2 zu unterstützen.

So hat beispielsweise der Entwickler First Contact Games, der hinter Spielen wie Firewall Ultra und anderen Firewall-Titeln für PSVR2 mit Sony als Publisher stand, nun angekündigt, seine Türen zu schließen. In einer Nachricht auf Facebook schreibt das Studio, dass es an finanziellen Mitteln für die VR-Entwicklung fehle und es daher nicht weitermachen könne. Das bedeutet auch, dass Solaris: Offworld Combat 2, das Anfang des Jahres vorgestellt wurde, geschlossen ist:

"Nach fast 8 Jahren, in denen ich mit dem großartigsten Team zusammengearbeitet habe, dem ich je angehören durfte, bin ich traurig, Ihnen mitteilen zu müssen, dass wir unser Unternehmen First Contact Entertainment bis Ende des Jahres schließen werden. Die mangelnde Unterstützung für VR in der Branche hat schließlich ihren Tribut gefordert. Als AAA-VR-Spieleentwickler sind wir einfach nicht in der Lage, die Kosten zu rechtfertigen, die in Zukunft erforderlich sind. Wir sind ein Team von furchtlosen Innovatoren, die bereit sind, neue Technologien an ihre Grenzen zu bringen. Ich bin sehr stolz auf das Team und dankbar für unsere Investoren, unsere Partner und natürlich unsere Community von engagierten und leidenschaftlichen Spielern."

Wie sehen Sie die Zukunft des VR-Marktes?