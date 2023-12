Sea of Stars hat über vier Millionen Spieler erreicht

HQ

Wir sind uns nicht sicher, warum Sabotage Studio sich für diese Strategie entschieden hat, aber Sea of Stars war das erste Spiel überhaupt, das gleichzeitig für den Game Pass und Playstation Plus (zusätzliche Stufe erforderlich) veröffentlicht wurde, als es im August Premiere feierte.

Aber in Kombination mit gesunden Verkäufen hat dies dazu geführt, dass der Titel einen beeindruckenden Meilenstein nach dem anderen erreicht hat - und jetzt ist es wieder soweit, denn die Entwickler verraten auf Threads, dass dieses Juwel (das auch "Bestes Indie-Spiel" bei The Game Awards gewonnen hat) über vier Millionen Spieler erreicht hat. Anfang dieses Herbstes enthüllten die Entwickler, dass Sea of Stars tatsächlich mehr in einer Woche verkauft hat, als sie für ein ganzes Jahr erwartet hatten, also scheint es ein größerer Hit geworden zu sein, als irgendjemand erwartet hatte - was sehr verdient ist.