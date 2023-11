Creative Assembly kehrt nach der Absage von Hyenas zu Strategiespielen zurück

HQ

Nach der Absetzung des Live-Service-Shooters Hyenas kehrt Creative Assembly Berichten zufolge zu den Genres zurück, die es am besten kennt.

"Jedes Studio hat seine eigenen Stärken und Schwächen, aber der günstige Wind der frühen COVID-19-Periode, gepaart mit der starken Leistung jedes Titels, hat uns dazu veranlasst, eine Strategie der weiteren Beschleunigung zu verfolgen, auch in Bereichen, in denen diese Studios noch nicht versucht haben, weiter zu wachsen", sagte Haruki Satomi, Präsident und CEO von Sega Sammy Holdings, kürzlich in einer Telefonkonferenz.

"Einige Studios haben jedoch gut abgeschnitten und andere nicht, daher haben wir beschlossen, uns wieder auf die Stärken der einzelnen Studios zu konzentrieren", fuhr er fort. "Um es einfach auszudrücken, Creative Assembly war gut in Offline-Spielen im RTS-Genre, aber sie nahmen die Herausforderung an, Hyenas zu entwickeln, ein Online-Spiel im FPS-Genre."

Es sieht so aus, als würde Creative Assembly auf absehbare Zeit ausschließlich an Strategiespielen arbeiten. Creative Assembly ist bekannt für seine Arbeit an der Total War-Reihe und hat uns auch bei der Veröffentlichung von Alien: Isolation begeistert. Wie wir auch in diesem Jahr bei Hi-Fi Rush gesehen haben, ist es für Entwickler gut, sich manchmal von ihren Stärken zu entfernen, um etwas Erfrischendes zu schaffen, aber zumindest im Moment scheint es, dass jeder auf seiner Spur bleiben wird, zumindest was Sega betrifft.

Danke, VGC.