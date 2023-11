Kinder wollen lieber Spiele-Abonnements und virtuelle Währungen als Spiele für Weihnachten

HQ

Was wünschen sich Kinder dieses Jahr zu Weihnachten? Laut einer neuen amerikanischen Umfrage der Entertainment Software Association dreht sich alles um Videospiele, die das am häufigsten nachgefragte Geschenk sind. Aber wenn Sie darüber nachdenken, sich ein Kind Super Mario Bros. Wonder, Lego 2K Drive oder vielleicht Hogwarts Legacy zuzulegen, ist es vielleicht eine gute Idee, es sich noch einmal zu überlegen.

Es stellt sich heraus, dass Videospiele zu Weihnachten nicht mehr das sind, was es einmal war. Bei den 10- bis 17-Jährigen sind Videospiele für 72 % der Befragten (86 % Jungen und 59 % Mädchen) das häufigste Geschenk, aber sie wollen keine echten Videospiele in ihren Strümpfen, sondern eher Spieleabonnements wie Game Pass/GTA+ (39 %) und virtuelle Währungen wie Show-Bucks/Vbucks (29 %). Die Zahl der Kinder, die tatsächlich physische Videospiele wollen, liegt bei nur 22 %, ein mickriger dritter Platz.

Stimmen diese Zahlen mit Ihren Erwartungen überein?

Danke Kotaku