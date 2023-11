Netflix zeigt einen ersten Blick auf Guy Ritchies TV-Serie The Gentlemen

Netflix hat einen ersten Blick auf die kommende TV-Serie geworfen, die in der Welt von Guy Ritchies The Gentlemen spielt. Diese Serie, die auch einfach als The Gentlemen bekannt ist, wird irgendwann im Jahr 2024 debütieren und eine gestapelte Besetzung bieten, darunter Theo James, Daniel Ings, Kaya Scodelario, Vinnie Jones und Giancarlo Esposito, um nur einige zu nennen.

Die Handlung der Serie besagt, dass es um Eddie Horniman (James) geht, der das Anwesen seines Vaters erbt, nur um herauszufinden, dass es Teil eines Weed-Imperiums ist und dass verschiedene Mitglieder der britischen kriminellen Unterwelt versuchen, ein Stück der Operation für sich zu ergattern. Dies führt dazu, dass Eddie den Gangster spielt, da er in die Welt des Kriminellen hineingezogen wird.

Die Serie wurde von Ritchie und Peaky Blinders Matthew Read kreiert, wobei Ritchie sogar bei einigen der Episoden selbst Regie führte. Während wir auf einen Trailer und ein genaues Premierendatum im Jahr 2024 warten, hat Netflix eine Sammlung von Bildern zur Serie geteilt, die Sie unten sehen können.