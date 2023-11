Die Razer DeathAdder V3 Pro verändert das ikonische Design von Razer

HQ

Oft denken wir nicht daran, dass unsere Mäuse ikonische Designs haben. Eigentlich schauen wir sie kaum an, sondern greifen einfach blind nach ihnen, wenn wir etwas anklicken wollen. Aber die ursprüngliche Razer DeathAdder hatte ein ziemlich großartiges Design.

Ergonomisch, einzigartig, hob es sich von der Masse ab. Und doch scheint es bei diesem DeathAdder V3 Pro so zu sein, dass das Design weitgehend aufgegeben wurde. Aber dient das der Verbesserung des Produkts als Ganzes?

In unserem neuesten Quick Look gehen wir auf die Spezifikationen der Maus ein, was wir von diesem neuen Design halten und vieles mehr. Wenn Sie auf der Suche nach einer neuen Maus sind und hören möchten, was wir zu sagen haben, schauen Sie sich unbedingt das folgende Video an: