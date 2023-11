Pokémon's Chief Operations Officer: "Unser Ziel ist es, Pokémon für Hunderte von Jahren am Leben zu erhalten"

HQ

Egal, ob du Pokémon magst oder nicht, du kannst seinen Erfolg nicht leugnen. Wenn man bedenkt, wie viel Geld es jedes Jahr einbringt, auch wenn die Hauptspiele nicht mehr so beeindruckend sind wie früher, scheint es keine Anzeichen dafür zu geben, dass es langsamer wird.

Im Gespräch mit The Guardian hat Takato Utsunomiya, Chief Operations Officer von Pokémon, auch keine Pläne für eine Pause des Franchise. "Unser Ziel ist es, Pokémon für Hunderte von Jahren am Leben zu erhalten und sicherzustellen, dass sie weit über unsere Lebenszeit hinaus überleben", sagte er.

Wir sind uns nicht sicher, wie das Franchise weiterhin interessante Kreaturen und Ideen hervorbringen wird, aber Utsunomiya glaubt, dass das Geheimnis darin liegen könnte, den Pokédex zu verändern. "In den Originalspielen gibt es eine ziemliche Lücke zwischen den Beschreibungen im Pokédex und dem, was man tatsächlich im Spiel gesehen hat", beginnt er. "Aber beginnend mit den Legenden Arceus und Karmesin und Purpur sieht man, wie [Pokémon wie] Bidoof Höhlen im Spiel erschaffen und Pokémon in Rudeln reisen. Es gibt also einen neu entdeckten Realismus ihres Schauplatzes. Wenn es darum geht, die Beschreibungen zu liefern, die im ursprünglichen Pokédex zu sehen sind ... Da können wir noch viel mehr tun."

