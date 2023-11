Dieses Indie-Koop-Spiel verkauft sich derzeit besser als Call of Duty, Football Manager 2024 auf Steam

HQ

Hin und wieder werden wir sehen, wie ein zufälliges Indie-Spiel Steam im Sturm erobert. Lethal Company befindet sich noch im Early Access, aber es ist klar, dass das Spiel bereits bei vielen Leuten ein großer Hit ist. Im Moment befindet es sich auf Platz 2 der Topseller-Charts von Steam, direkt hinter dem Steam Deck.

Damit liegt es vor Football Manager 2024, Call of Duty: Modern Warfare III und anderen Top-Anwärtern. Was macht dieses Spiel so attraktiv? Nun, es gibt eine Vielzahl von Faktoren. Erstens ist es billig und kostet derzeit nur 8,50 £ oder etwa 10 Euro im Steam-Store. Außerdem kombiniert es Koop-Gameplay mit einigen großartigen Horror-Mechaniken.

Du und deine Freunde haben die Aufgabe, tief in verlassene Monde einzutauchen, um Ressourcen für eure Konzernherren zu sammeln. Es gibt auch schreckliche außerirdische Kreaturen auf diesen Monden, die dich sofort auslöschen können, wenn du nicht aufpasst. Du hast wahrscheinlich schon Clips online gesehen, in denen sich Spieler umdrehen und sehen, wie ihr Freund verstummt, während ein unvorstellbarer Horror sie in zwei Teile reißt. Der Proximity-Chat dient nur dazu, eine weitere Ebene des Schreckens/der Komik hinzuzufügen, je nachdem, wie man es betrachtet.

Hast du Lethal Company schon ausprobiert?