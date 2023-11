Ein neuer Jason Bourne Film ist in Arbeit

"Jesus Christus, hier ist Jason Bourne!" Das Action-Franchise könnte eine große Rückkehr feiern, da Universal Pictures ihm anscheinend etwas Leben einhauchen will.

Laut Deadline befindet sich ein neuer Film in einem frühen Entwicklungsstadium und Universal will Edward Berger als Regisseur gewinnen. Bergers letzter Film, All Quiet on the Western Front, wurde in diesem Jahr mit vier Oscars ausgezeichnet.

Es gibt Gespräche, dass Matt Damon als Action-Star zurückkehrt, also sieht es nicht so aus, als würde Universal hier einen kompletten Neustart anstreben. Damon spielte in vier der fünf Bourne-Filme mit und übersprang nur 2012 "Das Bourne Vermächtnis". Wir werden wahrscheinlich bald mehr über dieses Projekt hören, da Insider berichten, dass es noch nicht einmal ein Skript gibt.