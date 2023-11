Die Verkäufe digitaler Spiele in Großbritannien sind im Oktober um 24 % gesunken

HQ

In letzter Zeit ist es ziemlich üblich geworden, dass sich Videospiele auf digitalen Plattformen besser und häufiger verkaufen als in einem physischen Format. Aber im Oktober 2023 hätte sich der britische Markt fast verändert.

Denn Gamesindustry.biz hat berichtet, dass die Verkäufe digitaler Spiele im Vergleich zum Oktober 2022 um 24 % zurückgegangen sind, wobei im Laufe des Monats insgesamt 1,6 Millionen digitale Spiele verkauft wurden. Physische Spiele hingegen stiegen um 8 %, wobei 1,08 Millionen im Laufe des Monats verschoben wurden. Es wird gesagt, dass der Grund für diese Änderung damit zusammenhängt, dass Call of Duty: Modern Warfare III im November gestartet wurde, während Modern Warfare II im Oktober letzten Jahres debütierte.

In Bezug auf Spiele speziell wurde uns gesagt, dass EA Sports FC 24 zwar das größte physische und digitale Spiel des Monats war, der Titel es jedoch geschafft hat, 16% weniger Einheiten zu verschieben als FIFA 23. Marvel's Spider-Man 2 war das zweitgrößte Spiel des Monats und das meistverkaufte neue Spiel des Monats, mit Verkäufen, die 2% höher waren als God of War: Ragnarök, 94% höher als Spider-Man: Miles Morales und 9% niedriger als Spider-Man.

Es sollte gesagt werden, dass, obwohl Super Mario Bros. Wonder in den physischen Charts auf dem dritten Platz landete, es kein Wort darüber gibt, wie groß die digitalen Verkäufe im Oktober waren, da Nintendo diese Daten nicht teilt. Es wird jedoch angenommen, dass es sich wahrscheinlich um den größten digitalen Mario-Launch aller Zeiten handelt, da das Spiel alle möglichen physischen Rekorde gebrochen hat. Dies bedeutet, dass Assassin's Creed Mirage den dritten Platz in den digitalen Charts (und den vierten Platz in den physischen Charts) belegte.

Wenn man sich die Konsolen ansieht, sind die Verkäufe im Allgemeinen im Vergleich zum Vormonat um 10 % gesunken, wobei die PS5 um 4 %, die Xbox Series um 33 % und die Nintendo Switch um 15 % gesunken sind. Im Oktober wurden zudem 584.000 Accessoires verkauft, das sind 15 % weniger als im Oktober 2022.

Trotz eines Mega-Monats für aufregende und hochgelobte Titel war der Oktober 2023 in Bezug auf die Verkaufsmentalität in Großbritannien weniger beeindruckend als erwartet.