Das Free-to-Play-Multiplayer-Projekt von Remedy wurde neu gestartet

Trotz des unglaublichen Starts von Alan Wake 2 ist Remedy immer noch mit Volldampf unterwegs. Da mehrere Projekte in Arbeit sind, gibt es viele Veröffentlichungen des Entwicklers, auf die man sich freuen kann. Eine dieser Veröffentlichungen hat jedoch gerade eine große Veränderung erfahren.

Project Vanguard war ursprünglich als Free-to-Play-Multiplayer-Spiel konzipiert. Wie in einer Pressemitteilung erklärt, hat Remedy dem Projekt inzwischen den Codenamen Kestrel gegeben und ändert es in ein Premium-Spiel mit einem starken Fokus auf Koop-Multiplayer.

Als Vanguard das Ende seiner Proof-of-Concept-Phase erreichte, wurde die Entscheidung getroffen, es in Kestrel zu ändern. Dieses neue Projekt wird in die Konzeptphase zurückkehren, wobei ein Teil des Teams von Vanguard in andere laufende Projekte versetzt wird.

"Wir haben einige große Fortschritte in der Free-to-Play- und Multiplayer-Entwicklung von Vanguard gemacht. Nach reiflicher Überlegung glauben wir, dass es der richtige Weg ist, eine neue Richtung einzuschlagen, bei der das Spiel mehr um die Kernkompetenzen von Remedy herum aufgebaut wird. Wir entwickeln ein weiteres eigenständiges Remedy-Spiel mit der kontinuierlichen Unterstützung von Tencent, um ein großartiges kooperatives Multiplayer-Erlebnis zu schaffen", sagte Tero Virtala, CEO von Remedy.