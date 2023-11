Superman war zu düster für Jacob Elordi

HQ

Die Frage, wer der nächste Superman sein würde, beschäftigte uns Anfang des Jahres einige Monate lang. Jetzt, da wir wissen, dass David Corenswet die Rolle des Superman übernehmen wird, scheint es nur noch wenig über die Besetzung zu sagen.

In einem Interview mit GQ verriet Jacob Elordi kürzlich, dass er gebeten wurde, für die Rolle vorzusprechen. "Sie baten mich, für Superman zu lesen", sagte er. "Das war sofort: 'Nein, danke.' Das ist zu viel. Das ist mir zu dunkel."

Elordi hat derzeit einen ziemlich soliden Indie-Lauf und spielt sowohl in Sofia Coppolas Priscilla als auch in Emerald Fennels Saltburn mit. Aber was denkst du? Wäre er ein guter Superman gewesen?