Das MCU erreicht mit The Marvels seine niedrigste Box Office Performance

Bereits Anfang dieser Woche sagten mehrere Branchenanalysten voraus, dass The Marvels es am Wochenende schwer haben würde, und jetzt bekommen wir es schwarz auf weiß. Der Film hat es geschafft, international rund 63 Millionen US-Dollar und weltweit etwa 110 Millionen US-Dollar einzuspielen, was The Marvels zu einer der schwächsten MCU-Premieren aller Zeiten macht. Ein unglücklicher Rekord und mit einem Budget von über 200 Millionen US-Dollar plus den Kosten für die Vermarktung des Spektakels verheißt dies sicherlich nichts Gutes für Marvels neueste Errungenschaft.

Einer der Branchenanalysten, der sich zu dem äußerte, was wie ein regelrechter Flop aussieht, sagte:

"Die Vorstellung, miteinander verbundene Universen und Charaktere zu haben, die zwischen der großen und der kleinen Leinwand hin- und herpendeln, hat bei den Zuschauern ein gewisses Desinteresse hervorgerufen."

Paul Dergarabedian, der viel Zeit damit verbracht hat, die aktuelle Situation in Hollywood zu überprüfen, sagte:

"Nach Jahrzehnten unerschütterlicher Fantreue scheint das Superhelden-Genre an einem Scheideweg zu stehen, und eine Neubewertung dessen, was das Publikum in den Multiplex treiben wird, ist angebracht."

"Marvel ist eine riesige Marke, die für das Publikum auf der ganzen Welt attraktiv bleibt, aber möglicherweise müssen neue Strategien eingeführt werden, um den zukünftigen Erfolg zu sichern."

Disney-Chef Bob Iger selbst scheint dies erkannt zu haben, und mit nur einer MCU-bezogenen Veröffentlichung, die für nächstes Jahr geplant ist, sieht es so aus, als ob das Studio und die Fans gleichermaßen eine dringend benötigte Pause bekommen.

Was denkst du über die Zukunft des MCU, braucht es eine Pause, einen kompletten Neustart oder etwas ganz anderes?

Danke, Abwechslung.