Guillermo Del Toro lobt David Finchers The Killer

Finchers neuer Film The Killer wurde gerade auf Netflix uraufgeführt und die Kritiken waren im Allgemeinen sehr positiv. Zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Artikels genießt der Thriller über Fassbenders Titelfigur satte 85 Prozent auf Rotten Tomatoes, während die Zuschauerwertung bei 62 Prozent liegt. Aber nicht nur Kritiker schätzen The Killer, sondern auch ihre Kollegen in Hollywood, darunter Guillermo Del Toro, der den Film in den sozialen Medien lobt und Parallelen zu den Bronson-Filmen der 70er und 80er Jahre zieht.

"The Killer ist ein wunderschöner Bronson-Film, wenn er von Sartre geschrieben und von Melville mit der Lebhaftigkeit eines Siegel gefilmt wurde. Ich liebe, liebe, liebe, wenn Fincher mit einem fiesen Genre-Beat swingt. Flink und Uhrwerk, präzise und spaßig. Der luftigste Film, den ich seit langem gesehen habe. Es ist toll, wenn man einen Film und einen Film gleichzeitig sehen kann."

In der Tat eine ziemlich scharfsinnige Analogie, und wir können nicht anders, als Del Toros Beschreibung von Finchers neuem Film zuzustimmen.

Was hältst du von The Killer? Denkst du, es erinnert dich an Bronsons alte Filme?