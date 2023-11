Captain America: Brave New World teilweise nach schlechter Resonanz des Testpublikums neu gedreht

Marvel kämpft weiter und die Probleme häufen sich, nicht nur das neueste Abenteuer mit The Marvels floppt an den Kinokassen, jetzt wird auch berichtet, dass der neue Captain America-Film Brave New World in Schwierigkeiten steckt. Insidern zufolge hat das Testpublikum, das eine frühe Version des Films gesehen hat, sehr schlecht auf das Gezeigte reagiert. So sehr, dass Marvel nun plant, mehrere Teile des Films neu zu drehen, während andere gekürzt und weggelassen werden.

Wie wir bereits berichtet haben, hat Captain America: Brave New World auch ein neues Veröffentlichungsdatum erhalten, das am 14. Februar 2025 in die Kinos kommt.

Dies wird auch der erste Captain America-Film ohne Steve Rogers sein und genau wie in der Mini-Serie The Falcon and the Winter Soldier ist es stattdessen Anthony Mackie in der Rolle des Sam Wilson, der den Schild trägt. Etwas, worüber der Schauspieler zuvor gesprochen hat und wie sehr sich seine Version von Captain America von den anderen Charakteren im MCU unterscheidet.

"Sam ist der einzige Charakter ohne Superkräfte. Er ist nur ein ganz normaler Typ, der mit einem Haufen Verrückter rumhängt. Da ich aus New Orleans komme, war ich schon in ein paar Schlägereien verwickelt. Und Herz und Charisma haben mir in einem Kampf noch nie geholfen. Das hat mich meistens nur verprügelt. Das könnte zu einem Problem führen, wenn man gegen jemanden wie Thanos kämpft."

"Ich denke, er muss mit einem ganz anderen Verständnis davon auf die Bühne kommen, was es bedeutet, ein guter oder ein böser Kerl zu sein, und was die Entscheidungen sind, die dich dazu bringen, diese Linie so zu verfolgen, wie du es getan hast. Ich sehe ihn also eher als eine humane Mütze im Gegensatz zu einer unverwechselbaren Richtermütze - eine Kappe des Urteils, bei der dies richtig und jenes falsch ist. Es gibt Entscheidungen, bei denen man sich für richtig oder falsch entscheiden muss."

Die große Frage ist nun, ob Sam Wilson interessant genug ist, um Kinobesucher anzuziehen, und er hat nach dem Rücktritt von Steve Rogers einige ziemlich große Fußstapfen zu füllen.

Was denkst du über Captain America: Brave New World. Ist es ein Film, der dich interessiert und was hältst du von Mackie in der Rolle?