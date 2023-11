HQ

Avatar: Frontiers of Pandora ist weniger als einen Monat von der Veröffentlichung entfernt, also haben wir nur auf die Ankündigung heute Abend gewartet.

Die Entwickler von Massive Entertainment bestätigen, dass Avatar: Frontiers of Pandora Gold geworden ist. Das bedeutet in einfachen Worten, dass das Spiel am 7. Dezember veröffentlicht werden kann, so dass eine letzte Verzögerung äußerst unwahrscheinlich ist.