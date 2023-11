Schauen Sie sich Chris Pratt als Garfield im Trailer zu The Garfield Movie an

Wir haben Garfield in der Vergangenheit mehrmals an die große Leinwand angepasst, und im Jahr 2024 werden wir es wieder sehen, wenn der treffend benannte The Garfield Movie sein Debüt in den Kinos gibt.

Da der Film am 24. Mai 2024 in die Kinos kommen soll, wurde nun ein Trailer für den Film veröffentlicht, der uns einen ersten Blick auf Chris Pratt gibt, der die Lasagne liebende, montagshassende Katze spricht, während er uns gleichzeitig einen Vorgeschmack auf Samuel L. Jacksons Rolle als Garfields Vater Vic im Film gibt.

Worum es in diesem Film eigentlich geht, abgesehen von einem überraschend emotionalen Auftakt, scheint sich der Hauptteil um Vic zu drehen, der Garfield und seinen Hundefreund Odie rekrutiert, um ihm bei einem Raubüberfall mit hohem Einsatz zu helfen.

Mit Hannah Waddingham, Ving Rhames, Nicholas Hoult, Brett Goldstein, Harvey Guillen, Cecily Strong und Bowen Yang in den Hauptrollen und Mark Dindal als Regisseur können Sie den Trailer für The Garfield Film unten sehen.