Die "The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom"-Darstellerin will in dem Film mitspielen

HQ

Während einige Stars wie Hunter Schafer und Anya Taylor-Joy in Betracht ziehen, um die Rolle von Zelda im kommenden The Legend of Zelda Movie zu spielen, scheint es, als würden wir jemanden vergessen, der bereits perfekt für die Rolle geeignet ist.

Patricia Summersett hat Zelda sowohl in "Breath of the Wild" als auch in "Tears of the Kingdom" ihre Stimme verliehen, sie hat also definitiv die nötige Erfahrung. Als GamesRadar sie fragte, ob sie ihren Hut für die Rolle in den Ring werfen würde, hatte sie Folgendes zu sagen:

"Natürlich werde ich das tun. Ich würde es lieben, Zelda immer und immer wieder zu spielen."



Summersett hat sicherlich die blonden Haare und den elfischen Look für Zelda, aber wir müssen abwarten, ob sie die Rolle in der Live-Action-Adaption gewinnen kann.

Wer sollte deiner Meinung nach Zelda spielen?