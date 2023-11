Dark and Darker hat jetzt seinen eigenen Kaffee

Heutzutage scheint alles seinen eigenen Kaffee zu haben, und jetzt schließt sich Dark and Darker diesem Kampf an. Als Teil einer Pourin One Out Collector's Box hat das Spiel jetzt ein paar Kaffeesorten, die du schlürfen und genießen kannst, während du Monster tötest und glänzende Schätze sammelst.

Die Box enthält die Geschmacksrichtung Dark Chocolate Cinnamon Churro Cold Brew und den Darker Chocolate Cinnamon Whole Bean Coffee sowie einen 500ml Edelstahl-Shakerbecher und einen Einlösecode für einen Pourin One Out Emote im Spiel.

Das Kaffeeset wird derzeit in den USA verkauft, wird aber auch nach Übersee geliefert und kostet 55 US-Dollar, obwohl europäische Fans zusätzlich mit hohen Zollgebühren rechnen können. Auf die Frage, wann die Kaffeekollektion auf den Markt kommen wird, soll der Versand Mitte Dezember beginnen.