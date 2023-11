Call of Duty: Modern Warfare III startet an der Spitze der britischen Box-Charts

HQ

Während die britischen Box-Charts normalerweise von FIFA/EA Sports FC-Titeln dominiert werden, standen in den letzten Wochen Marvel's Spider-Man 2 und Super Mario Bros. Wonder ganz oben auf der Liste. Diese Dominanz ist leider zu Ende gegangen, da Call of Duty: Modern Warfare III bei seinem Debüt an die Spitze der Box-Charts katapultiert wurde.

Mit Modern Warfare III an der Spitze der Liste hat EA Sports FC 24 es geschafft, sich stark zu halten und den zweiten Platz zu halten, während Super Mario Bros. Wonder vom ersten auf den dritten Platz gefallen ist. Spider-Man 2 kommt auf den vierten Platz, nachdem er einen Platz abgerutscht ist, während Football Manager 2024 auf dem fünften Platz debütiert.

Abgerundet werden die Top Ten durch Nintendo Switch Sports (das einen Platz verbessert wurde), Mario Kart 8 Deluxe (das um zwei Plätze gefallen ist), Hogwarts Legacy (das ebenfalls zwei Plätze verloren hat), Minecraft und Assassin's Creed Mirage (die ebenfalls um zwei Plätze gesunken ist).

Weitere bemerkenswerte Ergänzungen zu den erweiterten Charts sind The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, das sich auf Platz 18 hält, Robocop: Rogue City, das auf Platz 13 fällt, und Disney Dreamlight Valley, das als physisches Spiel auf Platz 32 debütiert.

Danke, Gamesindustry.biz.