Mehr Studios sollten CRPGs machen, sagt Swen Vincke von Larian

Auch wenn 2023 ein unglaubliches Jahr für Spiele war, ist es klar, dass ein Titel aus der Masse herausgestochen ist. Baldur's Gate III räumte am Wochenende die Golden Joystick Awards ab, und so fühlte sich Larian verständlicherweise ein wenig zuversichtlich.

Im Gespräch mit GamesRadar nach dem großen Gewinn sprach Larian Studios-Gründer und CEO Swen Vincke über seine großen Hoffnungen für das CRPG-Genre nach dem Erfolg von Baldur's Gate III. "Wir haben uns immer sehr darauf konzentriert, unser Spiel zu machen, und viele Leute haben viele Dinge damit verbunden, weil das Spiel so geworden ist, wie wir es wollten", sagte er.

"Ich hoffe also, dass es mehr Spiele wie ein CRPG-ähnliches Spiel geben wird. Es ist ein Spiel, das ich gerne spiele, und viele Leute in der Branche spielen es auch. Wenn also diese Spiele herauskommen und keine Geschichte haben, die wir bereits kennen, denke ich, dass das großartig wäre. Ich freue mich auf solche Spiele."

Während wir wahrscheinlich erst in ein paar Jahren die dauerhafte Wirkung des Erfolgs von Baldur's Gate III sehen werden, hat das Spiel Entwicklern und Spielern gleichermaßen bewiesen, dass, wenn man liebenswerte Charaktere, ein tiefgründiges Gameplay und eine Welt schafft, in der die Leute es kaum erwarten können, sich zu verlieren, das alles ist, was man braucht, um das Spiel zu verändern.