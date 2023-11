Die PS5 hat in den letzten sechs Monaten den britischen Konsolenmarkt dominiert

HQ

Zu sagen, dass die PS5 die derzeit größte Konsole in Großbritannien ist, ist ein bisschen untertrieben. Wie Gamesindustry.biz anmerkte, hat es Sonys neuestes System geschafft, im vergangenen Jahr einen massiven Marktanteil von 43 % aller Konsolen in Großbritannien zu halten und diesen in den letzten sechs Monaten sogar deutlich auf 51 % zu steigern.

Was die Bemühungen von Xbox und Nintendo betrifft, so hat Xbox eine stabilere Präsenz im Konsolenbereich gehabt, während Nintendo begonnen hat, sinkende Verkaufszahlen zu verzeichnen. Insbesondere die Xbox Series X/S-Konsolen sind von einem Marktanteil von 26 % in den letzten 12 Monaten auf einen Anteil von 23 % in den letzten sechs Monaten gefallen, während Nintendo Switch massiv von 34 % in den letzten 12 Monaten auf 25 % in den letzten sechs Monaten gefallen ist.

Da die Weihnachtszeit und die Black Friday-Verkäufe immer näher rücken, müssen wir sehen, wie sich diese Marktanteilswerte in der für die Verbraucher oft geschäftigsten Zeit des Jahres ändern oder gleich bleiben.