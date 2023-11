Warhammer 40,000: Darktide erhält neue Mission im kostenlosen Jubiläums-Update

HQ

Es mag schwer zu glauben sein, aber es ist ein ganzes Jahr her, dass wir Tertium zum ersten Mal betreten und unsere eigenen Rejects hergestellt haben. Um den ersten Geburtstag des Spiels zu feiern, hat Fatshark den Spielern ein kostenloses Inhaltsupdate mit dem Titel The Traitor Curse gegeben.

Der erste Teil des Updates wird noch in diesem Monat veröffentlicht und die Spieler erhalten Zugang zu einer neuen Mission und einer neuen Zone. Außerdem gibt es ein Update für den Talentbaum des Veteranen, zusammen mit der Möglichkeit, die Ausrüstung anderer Spieler zu inspizieren.

Der zweite Teil von The Traitor Curse wird irgendwann im Dezember dieses Jahres erscheinen. Wir sind uns noch nicht ganz sicher, was es bringen wird, aber wir erwarten eine ähnliche Menge an Inhalten wie in der ersten Hälfte des Updates.

Seht euch den Trailer unten an: