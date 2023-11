Reina schließt sich der Besetzung von Tekken 8 an

HQ

In Anbetracht der riesigen Liste von Kämpfern, die bereits als Teil von Tekken 8 enthüllt wurden, könnte man annehmen, dass wir vor dem Start des Spiels im Januar nichts von weiteren hören würden, aber das wäre ein Fehler. Denn Bandai Namco hat jetzt einen weiteren Kämpfer enthüllt, der spielbar sein wird, wenn Tekken 8 in ein paar Monaten sein Debüt gibt.

Reina wurde nun enthüllt und wird der 32. Charakter sein, der in der Fortsetzung der Kämpfe spielbar sein wird. Wenn man bedenkt, dass dies eine schöne Runde 32 Kämpfer zur Auswahl ergibt, könnten wir davon ausgehen, dass dies in Bezug auf die im Spiel verfügbaren spielbaren Charaktere der Fall sein wird, aber andererseits sind es noch über zwei Monate bis zur Veröffentlichung, was bedeutet, dass es viel Zeit gibt, um einen weiteren Charakter zu enthüllen.

Tekken 8 soll am 26. Januar 2024 auf PC, PS5 und Xbox Series X / S erscheinen. Seht euch unten den Trailer und die Gameplay-Enthüllung zu Reina an.