Gerücht: Sony hat für 2024 noch einige Singleplayer-Veröffentlichungen angekündigt

Jetzt, da Marvel's Spider-Man 2 hinter uns liegt, schaust du dir vielleicht Sonys First-Party-Einzelspieler-Veröffentlichungskalender an und fühlst dich ein wenig besorgt. Es gibt eine ganze Reihe von Spielen, die im Jahr 2024 erscheinen könnten. Marvel's Wolverine, Death Stranding 2, Rise of the Ronin.

Und doch gibt es zum Zeitpunkt des Schreibens nichts mit diesem Veröffentlichungsfenster. Der Entwickler der Wushu Studios, Shinobi602, versucht, unsere Befürchtungen zu zerstreuen, aber da sie auf ResetEra behauptet haben, dass PlayStation im Jahr 2024 mehr zu veröffentlichen hat, ist es nur eine Frage, ob diese Spiele ihren Zeitplan einhalten können.

Es gibt definitiv eine Menge, auf das sich Sony-Fans freuen können, aber abgesehen von Final Fantasy VII: Rebirth haben nicht viele der Spiele, die 2024 erscheinen könnten, ein solides Startfenster. Wir hoffen, dass sich das in naher Zukunft ändern kann.

