Masters of the Universe: Revolution sieht He-Man einem mechanisierten Skeletor gegenüber

Netflix arbeitet seit einiger Zeit an verschiedenen Projekten und Werken, die in der Welt von Eternia spielen, wobei bereits mehrere Staffeln von Masters of the Universe-Shows auf der Streaming-Plattform verfügbar sind. Im Januar können wir uns auf noch mehr He-Man-Abenteuer freuen, denn Masters of the Universe: Revolution soll in ein paar Monaten sein Debüt auf dem Streamer geben.

Im nächsten Kapitel der Eternia-Geschichte wird Prinz Adam damit zu kämpfen haben, sowohl König als auch Beschützer des Reiches zu sein, und er steht vor der Entscheidung, ob er das Zepter oder das Machtschwert schwingen soll. Und das alles, während Skeletor seinen bisher neuesten und größten Angriff auf Eternia startet, wobei er die vom Mainboard bereitgestellten Upgrades nutzt, um seine Tödlichkeit zu mechanisieren und drastisch zu erhöhen.

Einen Vorgeschmack auf dieses nächste Kapitel der Eternia-Geschichte erhalten Sie unten im ersten Trailer für Masters of the Universe: Revolution, bevor die Show am 25. Januar 2024 auf Netflix debütiert.