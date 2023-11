Adi Shankar möchte, dass Devil May Cry eine der besten Serien auf Netflix wird

HQ

Netflix hat sich mit seiner Reihe von animierten Werken für Erwachsene wirklich eine definierte Nische geschaffen, insbesondere solche, die Projekte aus dem Spielebereich adaptieren. Zu diesem Zweck ist einer der Schöpfer, mit denen es am häufigsten zusammengearbeitet hat, Adi Shankar, eine Person, die die Erstellung der Castlevania-Serie leitete und auch dazu beitrug, den überraschend unterhaltsamen Captain Laserhawk: A Blood Dragon Remix zum Leben zu erwecken. Die beiden sind derzeit dabei, sich erneut für eine Devil May Cry-Serie zusammenzutun.

Wir wissen, dass diese Serie seit ein paar Monaten in Arbeit ist, aber als Teil der Geeked Week Showcases wurde kürzlich ein Behind-the-Scenes-Featurette veröffentlicht, das einen Einblick in Shankars große Hoffnungen für diese Serie gab.

Während des Videos sagt Shankar ausdrücklich: "Mein Ziel ist es, eine der besten Serien auf der Netflix-Plattform zu machen... Punkt."

Devil May Cry wird von Studio Mir animiert, einer Produktionsfirma, die mit Netflix an einer Vielzahl von Projekten gearbeitet hat, darunter die animierten The Witcher-Filme, Dota: Dragon's Blood und Skull Island.

Es gibt noch kein Wort darüber, wann Devil May Cry auf Netflix landen wird.