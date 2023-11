Blizzard ist sehr stolz auf den reibungslosen Start von Diablo IV

HQ

Man könnte argumentieren, dass Activision Blizzard derzeit wahrscheinlich die größten Strauße in der Gaming-Welt sind, so wie sie den Kopf in den Sand stecken. Neulich gab Sledgehammer bekannt, dass sie "unglaublich stolz" auf das fast einstimmig verspottete Call of Duty: Modern Warfare III seien, und jetzt ist Diablo IV an der Reihe.

Trotz anfänglich hoher Einschaltquoten und guter Verkaufszahlen waren die Spieler etwas enttäuscht über den vierten Teil von Blizzards Hack-n'-Slash-Serie, und die Kritik an der ersten Staffel war nicht freundlich. Beschwerden über schwächer werdende Klassen, schlechte Balance, gierige Battlepasses und langweilige Beutesysteme wurden unzählige Male herumgeworfen, aber dennoch sagten der General Manager Rod Fergusson und die Produktionsdirektorin Tiffany Wat in einem Interview mit PCGamesN, dass sie sehr stolz auf den reibungslosen Start von Diablo IV:

"Ich denke, wir haben mit unseren Starts einen unglaublichen Job gemacht", sagte Wat. "Es ist erst fünf Monate her, dass wir das Spiel veröffentlicht haben, aber unsere Veröffentlichung war die größte, die Blizzard je hatte - und ich bin sehr stolz auf diese Veröffentlichung. [..] Ich bin seit 12 Jahren bei Diablo. Ich war bei Diablo 3 dabei, wo es ein nicht idealer Start war. Meine Aufgabe ist es, dafür zu sorgen, dass Diablo 4 der reibungsloseste Launch aller Zeiten wird, und ich denke, wir haben einen unglaublichen Job gemacht - und das war, so viel wie möglich mit unseren Betas und Alphas zu üben und wirklich eine sehr, sehr robuste Kommunikation mit allen Support-Teams zu haben."

Verglichen mit dem desaströsen Start von Diablo 3 gewinnen die meisten Dinge, also hat Blizzard in dieser Hinsicht natürlich recht. Aber ist das wirklich ein vernünftiger und relevanter Vergleich? Wie auch immer, glücklicherweise haben wir nächstes Jahr mehr Inhalte, wenn Vessel of Hatred veröffentlicht wird.